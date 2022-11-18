Европарламент подготовил резолюцию по признанию РФ "террористическим государством"

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Европейский парламент подготовил акт по признанию России "террористическим государством", передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Дельфин Колард.

По ее словам, голосование по резолюции может состояться в среду, 23 ноября, в Страсбурге.

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", – говорится в сообщении.

С решением объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм" выступил ранее парламент Латвии. В документе указывалось, что РФ признана страной, поддерживающей терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Позднее признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых регионов в состав РФ парламент Эстонии. Тогда за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, при этом никто не воздержался и не проголосовал против.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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