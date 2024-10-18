Макрон заявил, что Франция профинансирует восстановление инфраструктуры Украины

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Франция в ближайшие недели займется финансированием восстановления критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Франция в двустороннем порядке в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины в преддверии зимы", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, президент Франции выступил за то, что страны ЕС должны выделить Украине 20 миллиардов долларов в рамках обещанного странами G7 кредита на сумму в 50 миллиардов долларов, но не больше. Он отметил, что эти деньги должны быть использованы на восстановление Украины а также на закупки ей европейских вооружений.

Ранее СМИ писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.