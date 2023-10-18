В США заявили, что ХАМАС преувеличивает число жертв удара по больнице в Газе

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Вашингтон и Тель-Авив не имеют точной информации о количестве погибших после удара по больнице в секторе Газа, однако ХАМАС существенно преувеличивает количество жертв. Об этом заявил Newsweek офицер ВВС США.

"Израиль тоже не знает. Но наша и израильская разведка предполагает, что несколько десятков максимум", – отметил он.

Ранее администрация президента США сообщила, что имеет данные на основе анализа аэрофотосъемки, перехваченных данных и информации из открытых источников, которые доказывают непричастность Израиля к нанесению удара по больнице в секторе Газа.

Накануне вечером по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Удар, при котором погибли более 500 человек, осудил Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением и возложил ответственность за удар на США.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ