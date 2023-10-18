Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе

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Четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена отменили "в интересах всех сторон". Он должен был пройти 18 октября в Аммане. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

"Люди ждали, что саммит такого рода сможет ответить на их мольбы остановить эту войну. Зная, что мы не могли бы этого сделать, было лучше все отменить", – цитирует его телеканал Al Jazeera.

По его словам, это стало верным призывом не проводить встречу и продолжить консультации, чтобы как можно скорее перейти к этапу, когда конфликт завершится, не дожидаясь катастрофы.

Белый дом также подтвердил, что Байден не будет останавливаться в Иордании. Представитель президентской администрации уточнил, что лидер Америки после консультации с королем Иордании Абдаллой II и на фоне дней траура, которые объявил глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, отложил поездку в Иорданию и запланированную встречу с главами Палестинской национальной администрации (ПНА) и Египта.

Байден выразил надежду, что скоро состоится личная консультация с указанными лидерами. Также он согласился продолжать напрямую и регулярно взаимодействовать с каждым из них в ближайшие дни.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Вскоре после удара по больнице в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

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