Бывший советник Трампа Уолтц назначен постпредом США при ООН

Фото: ТАСС/EPA/POOL/CHRIS KLEPONIS

Комитет по международным делам сената США повторно утвердил бывшего советника американского президента по безопасности Майка Уолтца на должность постпреда при ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.

Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Еще в июле комитет поддержал ее минимальным большинством, однако из-за процедурной ошибки голосование пришлось провести повторно.

Тем не менее Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената.

О том, что Уолтц покинул пост советника президента США по безопасности, стало известно в мае этого года. СМИ связали это решение со скандалом из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal.

Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что получил уведомление о включении в чат "Хуситы малая группа" от пользователя "Майка Уолтца". По его утверждению, в переписке шеф Пентагона Пит Хегсет опубликовал детали предстоящих ударов. Однако сам Хегсет опроверг утечку.

Позднее Уолтц признал свою ответственность за случившееся, пояснив, что именно он создал этот чат. При этом политик исключил преднамеренное добавление журналиста.