12:01Политика
Семь тысяч москвичей присоединились к корпусу наблюдателей за выборами
Фото: ТАСС/Николай Михальченко
Семь тысяч москвичей присоединились к корпусу наблюдателей предстоящих выборов. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба.
Отмечается, что более половины из них уже прошли обучение. Занятия проводят онлайн и офлайн.
Уточняется, что во время обучения были учтены все нововведения 2023 года. Наблюдателям в доступной форме изложили основы избирательного права.
Помимо этого, в формате видеоурока продемонстрировали функционал приложения "Мобильный наблюдатель". Также предусмотрены интерактивные занятия с преподавателями в аудитории, добавили в организации.
"Сейчас мы проходим очное обучение. До этого я посмотрела онлайн-курс. Он мне очень понравился: все детально, коротко и ясно", – рассказала одна из женщин, которая впервые будет наблюдателем.
Подчеркивается, что для многих работа в корпусе стала "доброй традицией". Наблюдатели приглашают своих друзей, коллег, однокурсников и членов семьи.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
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