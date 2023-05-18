Россия никогда не препятствовала выходу турецких кораблей из портов Украины – МИД РФ

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Россия никогда не препятствовала выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Так в министерстве прокомментировали появившиеся в СМИ заявления турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что он получил от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уведомление о разрешении на выход из портов Украины шести турецких судов, "застрявших" там с начала проведения СВО.

"В связи с этим хотели бы отметить, что со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Москва изначально готова были содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах – проблемы возникли с украинской стороны.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Турции в отношении России останется неизменной после президентских выборов в республике.

Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях с Россией. По мнению эксперта, они не должны измениться. Он назвал отношения турецкого лидера и Владимира Путина практически идеальными.

Сатановский выразил уверенность, что Эрдоган сохранит дружеские отношения с РФ. Он также обратил внимание, что президент Турции "использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает".

