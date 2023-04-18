Эксперт оценил перспективу контрнаступления Украины

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Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин усомнился в том, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление 30 апреля, как это говорится в слитых в Сеть документах Пентагона. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он напомнил, что ранее в США и на Украине называли другие сроки, в частности, конец мая и середину лета.

По мнению эксперта, российские военные внимательно следят за тем, что происходит на линии соприкосновения и в тылу, они лучше знают, к чему готовится Украина.

"При этом, заметьте, никто не называет точную цифру, сколько у них есть ударных самолетов, ударных вертолетов. При таких раскладах надеяться на успех этого наступления не приходится. Скорее всего, оно приведет к катастрофе, но я думаю, что американцам без разницы, что произойдет", – заявил Литовкин.

Как он заметил, Штатам важно, чтобы спецоперация затянулась, поскольку, как они считают, это разоряет Россию.

Ранее газета Newsweek писала, что США и их союзники готовят украинскую армию к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля. Согласно секретным файлам Пентагона, слитым в Сеть, западные страны продолжают передавать Киеву военную технику в преддверии наступления ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Украинский политик также отметил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс. По его словам, основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.

До этого Шмыгаль заявлял, что Украина начнет контрнаступление, только когда будет готова к нему на 100%. Премьер страны подчеркивал, что оно может начаться летом. Для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности нужно больше артиллерии и боеприпасов, говорил Шмыгаль.

СМИ сообщили, что союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. По данным прессы, настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года.