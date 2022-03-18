Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ высокоточным оружием

Фото: Минобороны РФ

Российский боевой беспилотник "Форпост" поразил бронетехнику и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением", – говорится в сообщении.

Ракетный удар был произведен со средних и малых высот. Результаты атаки беспилотного летательного аппарата были зафиксированы средствами объективного контроля.

Накануне министерство обороны России показало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом националистов Украины в Киевской области. Позиции националистов Украины были найдены при помощи беспилотника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

