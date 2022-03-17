Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов

Видео: министерство обороны РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом националистов Украины в Киевской области.

На видеозаписи видна лесная местность на окраинах населенного пункта. Минобороны также показывает поднимающиеся над деревьями дым и пыль после попадания снарядов по украинским объектам.

Уточняется, что позиции националистов Украины были найдены при помощи беспилотника.

"После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", – заявили в ведомстве.

Ранее министерство обороны РФ показало кадры, как российские военные высокоточным ракетным комплексом ударили по ракетно-артиллерийским складам Вооруженных сил Украины. Склад был полностью уничтожен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

