ВС РФ уничтожили склад с ракетами для "Точки-У" под Ровенской областью

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ВКС России высокоточным ударом уничтожили под Ровенской областью Украины склад с ракетами для комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны нанесли вечером 16 марта.

Боевая авиация РФ также уничтожила дивизион систем ПВО С-300 украинских войск. Всего же за сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поразили 46 военных объектов.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВС Украины в Черниговской области с применением беспилотника для корректировки огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

