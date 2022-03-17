Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя – Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного главнокомандующего Владимира Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца", – отметил он.

Кадыров подчеркнул, что российские спецназовцы оставались в окружении несколько дней. Два раза им предлагали сдаться, однако российские ВС остались преданными долгу и присяге.

Накануне Кадыров сообщил, что пообщался по телефону с Владимиром Путиным. По словам политика, беседа состоялась 16 марта после того, как президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

В своем докладе президенту Кадыров рассказал о военнослужащих из Чеченской Республики, выполняющих поставленные задачи на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Кадыров попросил президента РФ дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.