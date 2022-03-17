Кадыров рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пообщался по телефону с Владимиром Путиным.

По словам политика, беседа состоялась 16 марта после того, как президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Кадыров отметил, что в своем докладе президенту он рассказал о военнослужащих из Чеченской Республики, выполняющих поставленные задачи на Украине.

"По завершении совещания у нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее Кадыров попросил президента РФ дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.