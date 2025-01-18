Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 210 военных, БТР и пять бронемашин на курском направлении. Об этом пишет Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение танковой, тяжелой механизированной, 4 механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и 3 бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

"Отражена одна контратака противника", – добавили в оборонном ведомстве.

В ответ на украинские атаки российские силы поразили живую силу и технику противника в населенных пунктах Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.



Общие потери ВСУ за все время боев в Курской области составили свыше 52 660 военных, 304 танка, 231 БМП, 174 БТР и 1 567 боевых бронемашин.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе с того времени введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По предварительным оценкам, массированные атаки ВСУ нанесли 110 миллиардов рублей ущерба агропромышленному комплексу области.

