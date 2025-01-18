18 января, 07:41Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами России
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами России, сообщает пресс-служба министерства обороны в телеграм-канале.
Уточняется, что 18 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще 11 – в Курской области. 7 БПЛА обезвредили в Калужской области, 5 – в Тульской области, 3 – над Белгородской областью и еще два беспилотника были уничтожены в Воронежской области.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, российская армия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 152 районах.