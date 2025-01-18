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Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами России, сообщает пресс-служба министерства обороны в телеграм-канале.

Уточняется, что 18 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще 11 – в Курской области. 7 БПЛА обезвредили в Калужской области, 5 – в Тульской области, 3 – над Белгородской областью и еще два беспилотника были уничтожены в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, российская армия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 152 районах.