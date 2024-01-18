Посол РФ заявил, что военная база в ЦАР решит проблему безопасности

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Появление военной базы Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике может способствовать укреплению безопасности в стране. Переговоры об этом проводятся по линиям Минобороны государств, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Банги Александра Бикантова.

"Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в стране станет более безопасной, что укрепит основу для защиты суверенитета ЦАР и роста благосостояния многострадального центральноафриканского народа", – отметил он.

Диппредставитель подчеркнул, что власти республики хотят увеличить количество российских инструкторов, однако точные сроки и возможная численность контингента пока обговариваются.

17 января посольство РФ в ЦАР сообщило, что страны выбирают место для размещения военной базы. Кроме того, Бикантов заявлял, что республика заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. По его словам, численность российских военных инструкторов в стране составляет 1 890 человек.

Дипломат подчеркивал, что армия Центрально-Африканской Республики с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть местных банд.

Также глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат.