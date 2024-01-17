Посольство РФ сообщило об обсуждении России с ЦАР выбора места для военной базы

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Российская Федерации и Центрально-Африканская Республика выбирают место для размещения военной базы РФ, сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в ЦАР.

"Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран", – отметили в диппредставительстве.

До этого посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что республика заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. По его словам, численность российских военных инструкторов в стране составляет 1 890 человек.

Дипломат подчеркивал, что армия Центрально-Африканской Республики с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть местных банд.

Также глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат.