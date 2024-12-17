Госдума приняла закон о росте штрафов для "теневого" бизнеса

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

Согласно закону, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления составит для должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 24 до 48 тысяч рублей.

Сумма штрафа за предоставление недостоверных сведений составит для должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей, для юридических – от 24 до 48 тысяч рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за повторное нарушение. Также с трех до шести месяцев увеличивается срок давности для привлечения к административной ответственности по данным статьям.

Как отмечается в пояснительной записке, летом 2024 года в 11 регионах были зарегистрированы 417 случаев ботулизма. Все случаи связаны с употреблением некачественной еды, произведенной на объектах, где предприниматели не уведомили о начале своей деятельности.

"Зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния", – говорится в документе.

Начиная с 14 июня в столичные и региональные больницы массово стали обращаться люди с признаками отравления и подозрением на ботулизм.

Всего пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.