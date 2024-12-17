Сергей Боярский избран главой комитета Госдумы по информполитике

Фото: телеграм-канал "Сергей Боярский"

Госдума на заседании приняла постановление об избрании депутата Сергея Боярского, представляющего фракцию "Единая Россия", на должность председателя комитета по информационной политике.

Одновременно с назначением парламентария было решено освободить от должности первого заместителя председателя этого же комитета, уточняется в постановлении, опубликованном в электронной базе ГД.

Проект этого документа был внесен на рассмотрение нижней палаты накануне.

Ранее эту должность занимал Александр Хинштейн, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение его депутатских полномочий.

Хинштейн начал работать на новой должности в соответствии с указом Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Решение главы государства поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Хинштейн "слышит людей, защищает их интересы".

