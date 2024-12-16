В ГД внесен проект об избрании Боярского главой комитета по информполитике

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Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об избрании депутата Сергея Боярского на должность председателя комитета по информполитике. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД.

Парламентарий представляет фракцию "Единая Россия". В случае его избрания на новую должность ему придется оставить пост первого заместителя председателя того же комитета, уточняется в проекте.

Предполагается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в ходе пленарного заседания Госдумы, которое назначено на вторник, 17 декабря.

Ранее эту должность занимал Александр Хинштейн, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Депутаты Государственной думы проголосовали за досрочное прекращение его депутатских полномочий.

Бывший депутат ГД начал работать на новой должности в соответствии с указом Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Решение главы государства поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Хинштейн "слышит людей, защищает их интересы".