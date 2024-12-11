ГД досрочно прекратила депутатские полномочия врио Курской области Хинштейна

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Депутаты Государственной Думы проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Хинштейна, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Документ опубликован в думской базе.

Комиссия ГД по вопросам депутатских полномочий представила документ на рассмотрение депутатов 9 декабря. Там отмечалось, что Хинштейн 5 декабря написал письменное заявление о сложении депутатских полномочий в связи с новым назначением.

Бывший депутат ГД начал исполнять обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Хинштейн во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны. Он приступил к работе в регионе 7 декабря. Экс-депутат рассчитывает на активность и неравнодушие жителей области.