Один из лидеров ХАМАС Ахмед Бахр умер от полученных ранений в Газе – СМИ

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Один из лидеров палестинского движения ХАМАС и первый заместитель главы заксобрания сектора Газа Ахмед Бахр скончался от ран, которые получил при ударах Израиля. Об этом сообщает агентство MAAN.

Ранее истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, резиденция Хании использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для проведения терактов против израильских гражданских лиц и израильских солдат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

15 ноября Армия обороны Израиля приступила к боевой операции против ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Впоследствии представитель армии заявил, что в больнице было обнаружено вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.

СМИ также сообщали, что Израиль может приостановить операцию в Газе после взятия под контроль "Аш-Шифы".

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