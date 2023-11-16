Истребители нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

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Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, на которую ссылается ТАСС.

По их данным, резиденция Хании использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для проведения терактов против израильских гражданских лиц и израильских солдат.

По данным СМИ, сам Хания проживает в Катаре. ХАМАС уже дважды сообщало о нанесении ударов израильскими военными по его домам в секторе, однако впервые об этом проинформировала израильская армия.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Впоследствии представитель армии заявил, что в больнице было обнаружено вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.

Портал Axios также сообщил, что операция Израиля, проведенная в больнице "Аш-Шифа", разозлила ХАМАС и может усложнить переговоры по поводу освобождения заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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