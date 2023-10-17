Голосование в ООН показало, кто выступает против мира в Палестине – Небензя

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Голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне конфликта между Палестиной и Израилем продемонстрировало, какие страны действительно выступают за установление мира. Такое мнение выразил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодняшнее голосование членов Совета безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя отметил, что речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия, а делегации западных стран "поставили крест на ожиданиях всего мира, что Совбез ООН остановит кровопролитие".

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.

Таким образом, резолюция не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий в отношении мирных граждан. Текст также призывал к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону несколько тысяч ракет. Армия обороны еврейского государства в ответ объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль с одобрения военно-политического кабинета страны официально перешел в "состояние войны". Это решение предполагает, в том числе, возможность проведения крупных военных операций.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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