Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачевой в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг россиянки Анны Богачевой, задержанной 13 октября в Минске по подозрению во вмешательстве в американские выборы.

По словам белорусского лидера, причина задержания заключается в единой системе, которая идентифицирует людей по прибытии в страну. "Фамилия человека сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом, значит он находится под чьим-то вниманием – надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем", – цитирует его портал "Дни.Ру".

Лукашенко добавил, что Минск как член Союзного государства защищает интересы России и россиян, об этом "все в мире знают". "Поэтому (не надо. – Прим. ред.) накручивать это, что в Белоруссии задержали и так далее", – заключил он.

Ранее появилась информация о том, что гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в президентские выборы, была задержана в Минске. Позднее ее освободили. В настоящее время решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии.

