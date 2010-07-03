Богачева возвращается из Белоруссии в Россию

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Ранее задержанная в Минске Анна Богачева возвращается в Россию вместе с мужем, передает "Интерфакс". Об этом агентству сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

При этом он отметил, что сейчас с семьей связи нет, поскольку "они спешат перебраться в безопасное место".

Незадолго до этого в посольстве РФ в Минске сообщили, что Богачева находится на свободе. Об этом она сама рассказала сотрудникам консульской службы российского внешнеполитического ведомства.

В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили, что задерживали россиянку, сообщает ИА "НСН". Однако ее освободили, так как зампрокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи США.

"Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории республики", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Богачевой в минской гостинице. В тот момент с ней находились муж и маленький ребенок. Россиянка попала под американские санкции по делу о "вмешательстве" в выборы.

В марте Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа в 2016 году. Мюллер также выяснил, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии.

Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров". Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 гражданам России, среди них оказалась Богачева.