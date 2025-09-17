Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:49

Политика

Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

Фото: 123RF/sergiiks

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня.

"Мы надеялись, что президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп договорится о прекращении огня", – сказал украинский лидер в интервью телеканалу Sky News.

Ранее Зеленский утверждал о готовности провести встречу с Владимиром Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт. Условием для переговоров он назвал прекращение огня.

Вместе с тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинские власти готовы пойти на прекращение боев с Россией по текущей линии соприкосновения. Одним из условий может стать система гарантий с присутствием европейских военных в стране.

СМИ сообщали, что на Западе обсуждают обеспечение "фактического прекращения огня" на Украине за счет американского "воздушного щита".

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика