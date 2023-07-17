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ООН получила уведомление от России о прекращении зерновой сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса генерального секретаря организации.

"На данный момент можем сообщить, что мы получили что-то в Стамбуле", – ответил представитель генсека ООН Антониу Гутерриша на соответствующий вопрос.

Ранее Россия отправила уведомления о прекращении черноморской инициативы Турции, Украине и ООН.

В МИД РФ указали, что за все время действия сделки на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена. В частности, Россельхозбанк не переподключили к системе SWIFT, а ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений подпал под санкции как товары двойного назначения, подчеркнули в министерстве.

Как следует из заявления дипведомства, ситуацию усугубило происшествие с аммиакопроводом Тольятти – Одесса. Под его перезапуск стороны пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению черноморской инициативы и ее продлению. После чего Киев подорвал аммиакопровод, не добившись успеха, резюмировали в МИД.

В министерстве отметили, что в реализации соглашений продолжение "не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы теряет смысл" и российская сторона не будет продлевать документ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю. При этом он выразил надежду на продление инициативы после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что РФ согласится на продление только после выполнения условий Москвы. 15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.

Посол РФ в Белоруссии заявил, что продления зерновой сделки не будет