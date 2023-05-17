Кылычдароглу назвал Эрдогана "фальшивым лидером", ориентирующимся на РФ

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Кандидат в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу сообщил, что не намерен отдавать страну действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его фальшивым и ориентирующимся на Россию. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется", – сказал Кылычдароглу.

На фоне сказанного кандидат в президенты страны подчеркнул, что не намерен уступать Эрдогану во втором туре выборов.

По итогам подсчета голосов в первом туре президентских выборов Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44,88% голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал необходимых для победы 50% голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур выборов.

Эрдоган выразил уверенность в переизбрании во втором туре. По его словам, победа над Кылычдароглу станет "исторической".

До этого президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, что в случае переизбрания Эрдогана, у России и Турции сохранятся партнерские отношения.

