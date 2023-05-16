Востоковед рассказал, как могут закончиться выборы в Турции

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Распределение голосов, отданных снявшемуся с выборов кандидату Мухаррему Индже, принесет победу действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, однако в случае проведения второго тура фаворитом окажется оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова.

"Всю ночь обвиняли правящие структуры в том, что ведется фальсификация. Рейтинг Эрдогана упал, количество голосов сократилось. Так что я думаю, что будет второй тур. Иначе это взорвет общество, протесты будут такие, каких Турция еще не видела", – заявил Багдасаров.

При этом, по словам востоковеда, в исламизированных районах Турции абсолютное большинство голосует за Эрдогана, а Стамбул и интеллигенция поддерживает Кылычдароглу.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета голосов в первом туре президентских выборов Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44,88% голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал необходимых для победы 50% голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур выборов.

Эрдоган выразил уверенность в переизбрании во втором туре. По его словам, победа над Кылычдароглу станет "исторической".

До этого президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, что в случае переизбрания Эрдогана, у России и Турции сохранятся партнерские отношения.

В Турции пройдет второй тур выборов президента