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17 апреля, 23:25

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Небензя: СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос санкций против Израиля

Постпред РФ призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

РФ считает, что СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции Совбеза о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил на заседании СБ постпред России при организации Василий Небензя.

Он напомнил о принятой резолюции СБ ООН, которая требовала прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, и которая не была выполнена.

"Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя добавил, что РФ исходит из того, что СБ ООН уже в самое ближайшее время вернется к вопросу установления долгосрочного режима прекращения огня в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Президент США Джо Байден также заявлял, что хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, Вашингтон привержен достижению такого режима, который вернет домой удерживаемых движением ХАМАС заложников и не допустит разрастания конфликта.

Новости мира: Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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