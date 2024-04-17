Захарова заявила, что коллапс на Ближнем Востоке стал результатом провальной авантюры США

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Политика США привела к текущему коллапсу и взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она подчеркнула, что США ради собственных амбиций сделали все, чтобы не дать возможность Израилю опираться на международное право. По ее словам, это произошло из-за продвижения Вашингтоном заявлений о том, что якобы существуют резолюции Совбеза ООН, необязательные для исполнения.

Захарова считает, что именно политика Вашингтона привела к коллапсу на Ближнем Востоке, которого еще не было в новейшей истории. По мнению официального представителя МИД РФ, подобной "масштабной взрывоопасной ситуации" в регионе еще не было, несмотря на то, что Ближний Восток пережил не одну войну.

"Мне кажется, это очередная авантюра Соединенных Штатов Америки, которая провалилась", – резюмировала она.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты. В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.