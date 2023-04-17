В Пентагоне не считают переговоры по Украине неминуемыми

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Соединенные Штаты считают, что переговоры по ситуации на Украине не являются неминуемыми, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол изданию Foreign Policy.

"Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев", – отметил он.

По прогнозам замглавы ведомства, интенсивные бои пройдут в ближайшие месяцы, так как обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя.

Ранее СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщили, что Вашингтон не ожидает проведения переговоров между Россией и Украиной в текущем году.

До этого в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков между тем не исключил, что эта утечка может быть целенаправленным вбросом, направленным на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.



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