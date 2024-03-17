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17 марта, 22:15

Политика

Путин лидирует с 87,34% на выборах президента РФ по итогам обработки 40% протоколов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 87,34% по итогам обработки 40% протоколов. Такие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он набрал 4,11% голосов. На третьем месте Владислав Даванков, за которого проголосовали 3,92% россиян. За ним следует Леонид Слуцкий с 3,06% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

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