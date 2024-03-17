Президент Московского международного дома музыки проголосовал на выборах онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков принял участие в выборах главы российского государства в электронном формате.

"Я голосую электронно. Я хочу сказать, что это действительно важно сегодня", – сказал Спиваков.

Посетив Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, он заявил, что увидел "довольно впечатляющую картину".

Ранее на выборах президента государства свой голос отдал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Он рассказал, что является простым русским парнем, в связи с чем и решил проголосовать очно на избирательном участке.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве