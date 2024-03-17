17 марта, 10:12Политика
Кандидат в президенты РФ Харитонов проголосовал на участке в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Кандидат в президенты России от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах. Об этом сообщает ТАСС.
Харитонов проголосовал на участке в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы.
Кандидат от партии КПРФ напомнил, что 17 марта – это заключительный день голосования на президентских выборах. Он призвал всех, кто еще не успел проголосовать, принять участие в выборах.
Харитонов также признался, что надеется на "хороший и достойный результат" по итогам выборов.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Начался последний день голосования на выборах президента в Москве
Читайте также
- Асафов: на выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей
- Мосгоризбирком напомнил об ответственности за попытки помешать работе избиркомов