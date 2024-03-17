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17 марта, 10:12

Политика

Кандидат в президенты РФ Харитонов проголосовал на участке в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кандидат в президенты России от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Харитонов проголосовал на участке в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы.

Кандидат от партии КПРФ напомнил, что 17 марта – это заключительный день голосования на президентских выборах. Он призвал всех, кто еще не успел проголосовать, принять участие в выборах.

Харитонов также признался, что надеется на "хороший и достойный результат" по итогам выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

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