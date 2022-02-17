Посол США Салливан посетил здание МИД РФ и покинул его спустя 15 минут

Фото: ru.usembassy.gov

Американский посол в Москве Джон Салливан посетил здание министерства иностранных дел России после заявления главы ведомства Сергея Лаврова о том, что российская сторона готова представить США свой ответ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопросы журналистов о целях визита Салливан отвечать не стал. Посол пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства всего около 15 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МИД РФ представит США и НАТО ответ по гарантиям безопасности в самое ближайшее время. Также он рассказал, что ответ России будет опубликован, поскольку ей нечего скрывать.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.