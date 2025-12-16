Депутата в Тольятти освободят от должности после родов жены в Чили

Фото: телеграм-канал Baza

Депутата городской думы в Тольятти Александра Дорожкина лишат всех партийных должностей после информации о том, что его супруга Любовь Марченко родила ребенка в Чили, рассказал депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем телеграм-канале.

По его словам, решение было принято на уровне регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее Марченко опубликовала в соцсетях видеоролики и посты, в которых рассказывала о родах в Чили. Кроме того, она делилась подробностями перелетов первым классом, покупкой дорогих вещей и преимуществами, которые дает иностранное гражданство для новорожденного.

Публикации вызвали широкий общественный резонанс. Ревенко подчеркнул, что подобное поведение недопустимо во время проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли решение о досрочном прекращении полномочий чиновника Анатолия Вороновского, представляющего партию "Единая Россия".

Ходатайство о лишении Вороновского неприкосновенности было направлено в нижнюю палату парламента в конце октября. Его подозревали в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

По словам Вороновского, он узнал об обращении о лишении его неприкосновенности из информации на сайте парламента. Чиновник не признал своей вины.

В середине ноября Госдума в закрытой части пленарного заседания сняла неприкосновенность с депутата. На этом же заседании Вороновский сообщил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

