16 декабря, 15:38

В России могут появиться курсы для будущих отцов при женских консультациях

Фото: 123RF.com/evgenyatamanenko

В Госдуме предложили открыть курсы для будущих отцов при женских консультациях. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующее обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Депутаты от партии "Новые люди" во главе с первым замруководителя фракции Владиславом Даванковым выступили с инициативой разработать и внедрить единый стандарт образовательных программ.

"Эта мера может стать важным вкладом в профилактику семейных кризисов и создание благоприятных условий для рождения вторых и последующих детей", – говорится в документе.

Также подчеркивается, что курсы должны быть бесплатными и включать в том числе психологическую подготовку к партнерству в воспитании.

По мнению депутатов, вовлечение мужчин в процесс подготовки к родительству носит фрагментарный характер. В результате многие отцы оказываются психологически не готовы к появлению ребенка, что в дальнейшем негативно влияет на устойчивость семейных отношений.

Ранее в России предложили распространить пенсионные льготы на многодетных отцов. Экономист Анатолий Никитин отметил, что мужчины тоже участвуют в воспитании ребенка, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ним.

В связи с этим он предложил назначать отцам по 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в течение 1,5 года за воспитание третьего и последующих детей.

