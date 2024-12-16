Каллас заявила, что главы МИД ЕС примут новый пакет санкций против РФ 16 декабря

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС примут 15-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 16 декабря, передает РИА Новости.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на Каллас сообщает, что новые ограничения коснутся российского танкерного флота, который перевозит нефть, а также китайских и северокорейских компаний. Кроме того, санкции планируется ввести против некоторых чиновников КНДР.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. При этом разработка пакета планировалась на январь 2025 года.

Еврокомиссия хочет еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике союза.