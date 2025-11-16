Ушаков заявил о продолжении контактов по отложенной встрече Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа отложили, однако контакты идут. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план", – отметил он.

При этом, по словам дипломата, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, в том числе ведется разговор по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Ушаков также назвал хорошим путем для мирного урегулирования договоренности, достигнутые на Аляске.

Он обратил внимание, что результаты российско-американского саммита не понравились Киеву и некоторым европейским странам.

"То есть Анкоридж не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца", – добавил Ушаков.

Путин и Трамп договорились встретиться в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако позже американский лидер отменил эти переговоры.

Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к урегулированию конфликта. В то же время глава Белого дома не исключил возможность встречи с Путиным в будущем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также указывал, что инициатива о проведении очных переговоров лидеров России и США по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

