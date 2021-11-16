В КНР не стали комментировать якобы проведенные Россией испытания по уничтожению спутника

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Министерство иностранных дел Китая оставило без комментариев заявление властей США о якобы проведенных Москвой испытаниях противоспутникового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня.

"Пока мы воздержимся от каких-либо комментариев, поскольку для них не настало время", – сказал он.

Лицзянь не стал делать других заявлений по данному вопросу.

Ранее в США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы угрожали безопасности экипажа МКС. Речь идет об испытании противоспутниковой ракеты, которое привело к образованию множества обломков космического мусора, угрожающих всему миру.

В Пентагоне также прокомментировали якобы проведенные Россией испытания. Там выразили мнение, что разрабатываемое РФ оружие несет угрозу США и другим космическим державам.