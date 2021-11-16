В "Роскосмосе" назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом

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Главным приоритетом для "Роскосмоса" было и остается обеспечение безопасности экипажа, говорится в официальном заявлении госкорпорации.

"Приверженность этому принципу заложена как в основу производства космической техники России, так и в программу ее эксплуатации", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что максимальную безопасность в космическом пространстве можно обеспечить лишь совместными усилиями всех космических держав. В компании также отметили, что российская система контролирует обстановку с целью недопущения возможных угроз безопасности МКС.

Ранее специалист хьюстонского Центра управления полетами рассказал, что МКС угрожал космический мусор. По его словам, эксперты заметили обломки спутника. Из-за этого экипаж МКС перешел в корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки. На "Союзе" спрятались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Спустя некоторое время стало известно, что мусор дважды пролетел мимо МКС.

