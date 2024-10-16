Спецборт МЧС РФ доставил 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специальный борт МЧС России привез очередную партию гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил 31-ю партию гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца порядка 30 тонн гуманитарного груза", – уточняется в публикации.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Большая война на Ближнем Востоке реальна, однако ее все еще можно избежать при сдержанности сторон, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва следит за текущей ситуацией и находится в диалоге со сторонами.

