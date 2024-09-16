В ООН ответили на призыв Киева посетить Курскую область

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В ООН отреагировали на призыв Киева посетить Курскую область. Для этого нужно разрешение России, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Короткий ответ от нас – да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибиги призвал представителей ООН приехать в Курскую область. Такое заявление является провокацией и не должно восприниматься адресатами, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ потеряли на этом направлении более 13 800 военных и 115 танков.

Украина сама принимала решение об атаке на Курскую область, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

