Пресс-секретарь опровергла информацию об отставке губернатора Владимирской области

Фото: instagram.com/vladimirsipiagin

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин продолжает работать на своей должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Ольгу Елунину.

"Он работает, как работал", – отметила она, добавив, что губернатор не писал заявление об отставке.

В пресс-службе ЛДПР также заверили, что Сипягин продолжает работать на своей должности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сипягин написал заявление об отставке.

У губернатора Владимирской области ранее выявили коронавирус. Позже ему потребовалась госпитализация, он направился в частную столичную клинику, мотивировав решение тем, что не хочет занимать койку в государственных больницах региона.

