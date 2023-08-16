СБУ признала ответственность Киева за теракты против РФ с помощью морских беспилотников

Фото: СК РФ

В Киеве признали ответственность Украины за теракты против России с помощью морских беспилотников. Соответствующее заявление сделал руководитель Службы безопасности страны Василий Малюк. Об этом пишет CNN.

Он рассказал, что ведомство самостоятельно разработало морские дроны, которые Украина применила при атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Кроме того, у СБУ есть кадры, которые удалось снять с БПЛА во время удара по Крымскому мосту.

В ночь на 17 июля под удар украинских боевиков попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Позднее ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

5 августа стало известно, что российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива после атаки украинского дрона.



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