Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за высказываний Зеленского

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МИД Индии вызвал посла Украины после высказываний Владимира Зеленского о приезде премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на газету The Economic Times.

Индия выразила обеспокоенность и недовольство в связи со словами украинского лидера о контакте Моди с Владимиром Путиным.

Зеленский раскритиковал Моди за визит в Россию и встречу с Путиным. По его словам, эта встреча стала для него огромным разочарованием. Он также назвал подобное развитие событий "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Моди прилетал в Москву 8 июля. Сперва он встретился с Владимиром Путиным за чаепитием в резиденции президента РФ, расположенной в Ново-Огареве.

Позже Путин в ходе неформального общения прокатил Моди на электрокаре. Лидер РФ управлял транспортом, а его гость сидел на пассажирском кресле. Во время поездки глава государства при помощи переводчика рассказал премьеру Индии об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.

Во время переговоров Путин пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет в Казани осенью этого года. Также Путин и Моди конструктивно обсудили конфликт на Украине. Во время переговоров у них возникли новые идеи по Украине.

Затем премьер-министр Индии завершил свой двухдневный визит в Россию и покинул Москву.

