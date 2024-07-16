16 июля, 10:20Политика
Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за высказываний Зеленского
Фото: ТАСС/ЕРА/LUONG THAI LINH
МИД Индии вызвал посла Украины после высказываний Владимира Зеленского о приезде премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на газету The Economic Times.
Индия выразила обеспокоенность и недовольство в связи со словами украинского лидера о контакте Моди с Владимиром Путиным.
Зеленский раскритиковал Моди за визит в Россию и встречу с Путиным. По его словам, эта встреча стала для него огромным разочарованием. Он также назвал подобное развитие событий "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Моди прилетал в Москву 8 июля. Сперва он встретился с Владимиром Путиным за чаепитием в резиденции президента РФ, расположенной в Ново-Огареве.
Позже Путин в ходе неформального общения прокатил Моди на электрокаре. Лидер РФ управлял транспортом, а его гость сидел на пассажирском кресле. Во время поездки глава государства при помощи переводчика рассказал премьеру Индии об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.
Во время переговоров Путин пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет в Казани осенью этого года. Также Путин и Моди конструктивно обсудили конфликт на Украине. Во время переговоров у них возникли новые идеи по Украине.
Затем премьер-министр Индии завершил свой двухдневный визит в Россию и покинул Москву.
Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине