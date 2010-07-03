ЦИК обвинил кандидатов в депутаты Мосгордумы в слабости из-за призывов выйти на митинги

15:38
15:38
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Представители ЦИК РФ раскритиковали кандидатов в депутаты Мосгордумы за призывы к митингам.
"Попытка решить своим проблемы через улицу – попытка бессмысленная. Кандидат знает, что его документы в правовом поле не получат правильную оценку. Это говорит о слабости аргументов", – цитирует Агентство "Москва" зампредседателя комиссии Николая Булаева.
Он также отметил, что в комиссии не расценивают ситуацию как кризисную.
"Есть оценка некоторых кандидатов решений комиссии, и они расценивают их как неправильные. Но есть процедура рассмотрения претензий, и этой процедурой пока никто не воспользовался", – подчеркнул Булаев.
Сами кандидаты при этом рассчитывали встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой до того, как окружные комиссии станут принимать решения об отказе в регистрации независимых кандидатов.
"Нас отправили по бюрократическому пути, а по моему опыту это путь всегда самый безрезультатный", – прокомментировал член партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Ранее ситуацию оценили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, в администрации президента наблюдают за ситуацией с выборами, но не могут и не планируют в нее вмешиваться. "До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых уже все исходят", – сообщил представитель Кремля.
Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Илье Яшине, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
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