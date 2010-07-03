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12:50

В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму

политика власть общество

12:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это вопрос избиркома.

"До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых уже все исходят", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подходит к концу. 25 окружных избирательных комиссий закончили работу, еще 20 комиссий в течение дня рассмотрят документы 47 кандидатов. Было зарегистрировано 216 человек. Сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 136 человек.

Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Илье Яшине, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Кандидатами на выборах в МГД зарегистрированы почти 200 человек

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политика власть общество

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